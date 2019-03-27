«Краснодар» объявил о подписании нового контракта с футболистом Игнатьевым

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Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» объявил о подписании нового контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.
«Краснодар» объявил о подписании нового контракта с футболистом Игнатьевым
  • ©официальный сайт ФК "Краснодар"

«Сегодня клуб и футболист Иван Игнатьев подписали новый контракт. ФК «Краснодар» полностью удовлетворён ситуацией. Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером команды сказал то, что мы считаем важным и соответствующим ценностям и духу клуба», — гласит заявление на официальном сайте «Краснодара».

Также руководство клуба попросило не беспокоить футболиста по данному вопросу и сообщило, что не намерено дополнительно комментировать ситуацию вокруг его имени.

Ранее Иван Игнатьев не захотел подписывать новый контракт с клубом и был отправлен во вторую команду «Краснодара». Сообщалось, что футболист получал от агента деньги и ценные подарки за отказ заключить новый договор с командой.

Ранее сообщалось, что Уткин уличил во лжи нападающего «Краснодара» Игнатьева.

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