Уткин уличил во лжи нападающего «Краснодара» Игнатьева

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Известный комментатор Василий Уткин уличил во лжи нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева, который ранее отрицал получение подарков от третьих лиц за отказ подписать с командой новый контракт.
Уткин уличил во лжи нападающего «Краснодара» Игнатьева
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«Игнатьев отрицает, что получил денежный бонус и автомобиль. «Игнатьев Иван Александрович, родившийся в Ачинске 6.01.1999 года, 1 марта 2019 года поставил на учёт в ГАИ BMW 320. Госномера...» Впрочем, это лишнее, но всё легко проверяется. Один из самых талантливых футболистов России занимается непонятно чем, а мог бы прогрессировать. «Краснодар» ждал, что Игнатьев будет играть, а вместо этого он вступил в войну с клубом», — заявил Уткин в своём YouTube-канале.

По утверждению комментатора, агентом, который подарил футболисту автомобиль, является представитель главного тренера сборной России Алан Агузаров.

Ранее Черчесов ответил на слова Уткина о влиянии на футболистов через агента.

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