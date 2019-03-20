Черчесов ответил на слова Уткина о влиянии на футболистов через агента
- РИА Новости
«Я об этом ничего не знаю. Читаю только заголовки. Уже 2,5 года что-то пишут, пишут… Пускай! Отвечу, когда прочитаю. Говорю как есть, уже столько было написано про меня», — сказал специалист на пресс-конференции.
Он также вспомнил, как различные СМИ писали, что он выгонял Артёма Дзюбу из национальной команды. При этом Черчесов подметил, что на пресс-конференции форвард сидел рядом с ним.
«Габулов чуть ли не мой родственник... И министром, видимо, его делал я? Вот такой я влиятельный человек. У вас своя работа, вам надо писать», — заявил Черчесов.
Ранее сообщалось, что агент Черчесова встретился с Иваном Игнатьевым в расположении молодёжной сборной России по футболу.