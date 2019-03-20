Черчесов ответил на слова Уткина о влиянии на футболистов через агента

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на высказывания журналиста Василия Уткина, который заявил, что наставник может влиять на игроков через своего агента Алана Агузарова.

«Я об этом ничего не знаю. Читаю только заголовки. Уже 2,5 года что-то пишут, пишут… Пускай! Отвечу, когда прочитаю. Говорю как есть, уже столько было написано про меня», — сказал специалист на пресс-конференции.

Он также вспомнил, как различные СМИ писали, что он выгонял Артёма Дзюбу из национальной команды. При этом Черчесов подметил, что на пресс-конференции форвард сидел рядом с ним.

«Габулов чуть ли не мой родственник... И министром, видимо, его делал я? Вот такой я влиятельный человек. У вас своя работа, вам надо писать», — заявил Черчесов.

Ранее сообщалось, что агент Черчесова встретился с Иваном Игнатьевым в расположении молодёжной сборной России по футболу.