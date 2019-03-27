Российская кёрлингистка Брызгалова выразила надежду вновь сыграть в паре с мужем
- РИА Новости
«Дисквалификация Александра переносилась очень тяжело, мы надеялись на более мягкое решение. Все понимают, что ситуация абсурдная, но, к сожалению, нам дали четыре года. Возможность выступать с другим партнёром я не рассматриваю. Мы надеемся, что когда-нибудь сможем вернуться. И очень этого хотим», — заявила Брызгалова в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Также спортсменка добавила, что на женском чемпионате мира по кёрлингу сборная России уступила в четвертьфинале Японии из-за одной ошибки.
Александр Крушельницкий был дисквалифицирован 22 февраля после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх 2018 года в дабл-миксте. В крови спортсмена был обнаружен запрещённый препарат мельдоний. Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года.
Ранее сообщалось, что швейцарские кёрлингистки выиграли чемпионат мира, победив в финале сборную Швеции.