Российская кёрлингистка Брызгалова выразила надежду вновь сыграть в паре с мужем

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Анастасия Брызгалова рассказала, как перенесла допинговую дисквалификацию супруга Александра Крушельницкого, с которым выиграла чемпионат мира 2016 года в дабл-миксте, и выразила надежду на возобновление совместных выступлений.
Российская кёрлингистка Брызгалова выразила надежду вновь сыграть в паре с мужем
  • РИА Новости

«Дисквалификация Александра переносилась очень тяжело, мы надеялись на более мягкое решение. Все понимают, что ситуация абсурдная, но, к сожалению, нам дали четыре года. Возможность выступать с другим партнёром я не рассматриваю. Мы надеемся, что когда-нибудь сможем вернуться. И очень этого хотим», — заявила Брызгалова в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Также спортсменка добавила, что на женском чемпионате мира по кёрлингу сборная России уступила в четвертьфинале Японии из-за одной ошибки.

Александр Крушельницкий был дисквалифицирован 22 февраля после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх 2018 года в дабл-миксте. В крови спортсмена был обнаружен запрещённый препарат мельдоний. Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года.

Ранее сообщалось, что швейцарские кёрлингистки выиграли чемпионат мира, победив в финале сборную Швеции.

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