Швейцарские кёрлингистки выиграли чемпионат мира, победив в финале сборную Швеции
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 8:7 в пользу команды Швейцарии, в составе которой выступили Сильвана Тиринцони, Алина Паетц, Эстер Нойеншвандер, Малани Барбезат и Мариса Винкельхаусен.
Для женской сборной Швейцарии это седьмой титул чемпионок мира.
Бронзу завоевала команда Южной Кореи, обыгравшая Японию в матче за третье место (7:5).
Сборная России завершила выступления на стадии 1/4 финала, проиграв будущим бронзовым призёрам мирового первенства.
Ранее сообщалось, что Красноярск примет чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2020 года.