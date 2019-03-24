Швейцарские кёрлингистки выиграли чемпионат мира, победив в финале сборную Швеции

Женская сборная Швейцарии одержала победу над национальной командой Швеции в финале чемпионата мира по кёрлингу, прошедшем в датском Силькеборге.

Встреча завершилась со счётом 8:7 в пользу команды Швейцарии, в составе которой выступили Сильвана Тиринцони, Алина Паетц, Эстер Нойеншвандер, Малани Барбезат и Мариса Винкельхаусен.

Для женской сборной Швейцарии это седьмой титул чемпионок мира.

Бронзу завоевала команда Южной Кореи, обыгравшая Японию в матче за третье место (7:5).

Сборная России завершила выступления на стадии 1/4 финала, проиграв будущим бронзовым призёрам мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Красноярск примет чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2020 года.