Кузнецов: Трамп принёс нам удачу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о встрече с президентом США в Белом доме и назвал случайностью тот факт, что российские хоккеисты команды окружили Дональда Трампа на общем фото.

«Встреча прошла легко и весело, Трамп умеет расслаблять. Всем в команде понравился визит в Белый дом. Случайно вышло, что мы с Овечкиным и Орловым окружили президента США. Русские воспитаны с уважением относиться к главам других государств да и вообще к пожилым людям», — сказал Кузнецов в интервью «Советскому спорту» после победного матча с «Каролиной».

Также Кузнецов добавил, что Трамп принёс удачу лично ему и команде в последнем поединке НХЛ. В игре с «Каролиной» на счету Кузнецова ассистентский хет-трик.