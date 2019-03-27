Кузнецов: Трамп принёс нам удачу

Короткая ссылка
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о встрече с президентом США в Белом доме и назвал случайностью тот факт, что российские хоккеисты команды окружили Дональда Трампа на общем фото.
Кузнецов: Трамп принёс нам удачу
  • ©Rich Graessle/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Встреча прошла легко и весело, Трамп умеет расслаблять. Всем в команде понравился визит в Белый дом. Случайно вышло, что мы с Овечкиным и Орловым окружили президента США. Русские воспитаны с уважением относиться к главам других государств да и вообще к пожилым людям», — сказал Кузнецов в интервью «Советскому спорту» после победного матча с «Каролиной».

Также Кузнецов добавил, что Трамп принёс удачу лично ему и команде в последнем поединке НХЛ. В игре с «Каролиной» на счету Кузнецова ассистентский хет-трик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить