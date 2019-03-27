Кузнецов: Трамп принёс нам удачу
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«Встреча прошла легко и весело, Трамп умеет расслаблять. Всем в команде понравился визит в Белый дом. Случайно вышло, что мы с Овечкиным и Орловым окружили президента США. Русские воспитаны с уважением относиться к главам других государств да и вообще к пожилым людям», — сказал Кузнецов в интервью «Советскому спорту» после победного матча с «Каролиной».
Также Кузнецов добавил, что Трамп принёс удачу лично ему и команде в последнем поединке НХЛ. В игре с «Каролиной» на счету Кузнецова ассистентский хет-трик.