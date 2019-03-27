Матч Медведева и Федерера на теннисном турнире в Майами перенесён из-за дождя
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Как сообщает официальный аккаунт ATP в Twitter, матч четвёртого круга теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами между Даниилом Медведевым и Роджером Федерером перенесён из-за дождя.
Поединок запланирован на вечер 27 марта. Призовой фонд турнира составляет более $8,3 млн.
Ранее сообщалось, что Медведев вышел в четвёртый круг турнира в Майами и встретится с Федерером.