Матч Медведева и Федерера на теннисном турнире в Майами перенесён из-за дождя

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Российский теннисист Даниил Медведев и швейцарец Роджер Федерер не сумели сыграть матч четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Майами из-за дождя, встреча перенесена на 27 марта.
Матч Медведева и Федерера на теннисном турнире в Майами перенесён из-за дождя
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com

Как сообщает официальный аккаунт ATP в Twitter, матч четвёртого круга теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами между Даниилом Медведевым и Роджером Федерером перенесён из-за дождя.

Поединок запланирован на вечер 27 марта. Призовой фонд турнира составляет более $8,3 млн.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в четвёртый круг турнира в Майами и встретится с Федерером.

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