Матч Медведева и Федерера на теннисном турнире в Майами перенесён из-за дождя

Российский теннисист Даниил Медведев и швейцарец Роджер Федерер не сумели сыграть матч четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Майами из-за дождя, встреча перенесена на 27 марта.

Как сообщает официальный аккаунт ATP в Twitter, матч четвёртого круга теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами между Даниилом Медведевым и Роджером Федерером перенесён из-за дождя.

Поединок запланирован на вечер 27 марта. Призовой фонд турнира составляет более $8,3 млн.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в четвёртый круг турнира в Майами и встретится с Федерером.