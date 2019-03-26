СМИ: Футболист «Реала» Бэйл летом покинет команду
Об этом сообщает AS.
По информации издания, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес приняли совместное решение о продаже хавбека. Отмечается, что оно не изменится от игры Бэйла.
«Реал» хочет получить за валлийца не менее €175 млн.
В нынешнем сезоне Бэйл сыграл за коллектив из столицы Испании 35 матчей, забил 14 мячей и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе рассказал тренеру «Реала» Зидану о готовности покинуть ПСЖ.