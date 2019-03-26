СМИ: Футболист «Реала» Бэйл летом покинет команду

Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» приняло решение продать валлийского полузащитника команды Гарета Бэйла.

Об этом сообщает AS.

По информации издания, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес приняли совместное решение о продаже хавбека. Отмечается, что оно не изменится от игры Бэйла.

«Реал» хочет получить за валлийца не менее €175 млн.

В нынешнем сезоне Бэйл сыграл за коллектив из столицы Испании 35 матчей, забил 14 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе рассказал тренеру «Реала» Зидану о готовности покинуть ПСЖ.