СМИ: «Ювентус» готов заплатить €70 млн за футболиста «Фиорентины»

Туринский футбольный клуб «Ювентус» заинтересован в приобретении нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезы.

Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания, руководство действующих чемпионов Италии готово заплатить за игрока €70 млн.

Текущий контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан до 2022 года.

В этом сезоне Кьеза сыграл 28 матчей итальянской Серии А, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил «Ювентус» приобрести Рафаэля Варана.