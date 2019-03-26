СМИ: «Ювентус» готов заплатить €70 млн за футболиста «Фиорентины»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Goal.com.
По информации издания, руководство действующих чемпионов Италии готово заплатить за игрока €70 млн.
Текущий контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан до 2022 года.
В этом сезоне Кьеза сыграл 28 матчей итальянской Серии А, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Роналду попросил «Ювентус» приобрести Рафаэля Варана.