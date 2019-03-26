Тренер Адылов отреагировал на обвинения футболисток ЦСКА в домогательствах

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Тренер СКА-УОР, входящего в структуру женского футбольного клуба ЦСКА, Михаил Адылов отреагировал на обвинения со стороны футболисток команды в домогательствах.
Тренер Адылов отреагировал на обвинения футболисток ЦСКА в домогательствах
  • © wfccska.ru

Как сообщает Sport24 со ссылкой на источник, специалист отрицает факт домогательств. Тренер заявил, что не отправлял никаких фотографий спортсменкам и также высказался о компрометирующем видео, оказавшемся в распоряжении футболисток.

«Я отдыхал дома на выходных. Я не знаю, как это попало к девочкам», — сказал Адылов.

Как заявили девушки, пожелавшие скрыть свои имена, намёки на интимную близость со стороны тренеров поступали ещё до достижения ими совершеннолетия. В настоящее время дело, помимо отдела ПДН МВД Звенигорода, также находится на контроле Министерства спорта России.

Ранее футболистки ЦСКА обвинили тренеров клуба в домогательствах.

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