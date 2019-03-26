Сборная России по футболу U19 уступила Ирландии в элитном отборе Евро-2019

Юношеская сборная России потерпела поражение от Ирландии в третьем туре элитного раунда отбора к чемпионату Европы 2019 года по футболу для игроков не старше 19 лет.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 0:2.

В составе ирландской команды отличились Марк Макгиннес и Али Регба.

Россияне в компенсированное время матча остались в меньшинстве после удаления Владимира Москвичева.

Таким образом, ирландцы с девятью очками занимают первое место в группе и выходят в финальную честь Евро в Армении, а подопечные Андрея Гордеева покидают турнир.

Ранее сборная России U17 гарантировала себе участие в чемпионате Европы по футболу.