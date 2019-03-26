Сборная России по футболу U19 уступила Ирландии в элитном отборе Евро-2019
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- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 0:2.
В составе ирландской команды отличились Марк Макгиннес и Али Регба.
Россияне в компенсированное время матча остались в меньшинстве после удаления Владимира Москвичева.
Таким образом, ирландцы с девятью очками занимают первое место в группе и выходят в финальную честь Евро в Армении, а подопечные Андрея Гордеева покидают турнир.
Ранее сборная России U17 гарантировала себе участие в чемпионате Европы по футболу.