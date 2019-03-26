Минаков назвал правильным решение Макгрегора завершить карьеру в MMA

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Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор принял правильное решение, объявив о завершении карьеры в MMA.
Минаков назвал правильным решение Макгрегора завершить карьеру в MMA
  • Reuters

«Ну, уходит — и пусть уходит. А вообще, если решил уходить, то правильно сделал. Конор заработал себе громадное имя и много денег. И всё, что будет дальше, — это либо топтание на месте, либо падение вниз», — приводит слова Минакова «Советский спорт».

По его мнению, Макгрегор добился всех высот в смешанных единоборствах. Он отметил, что если все основные цели были достигнуты за карьеру, то больше нет смысла её продолжать. 

«Он мог бы ещё драться, но ради чего? Ведь для успешного выступления нужна ещё и мотивация. Но Конор уже добился всего, что только может пожелать боец ММА. Если нет мотивации, то точно нужно уходить», — сказал Минаков.

Ранее Пётр Ян объяснил решение Макгрегора завершить карьеру в ММА.

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