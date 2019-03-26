Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Кемпны рассказал об игре с Овечкиным

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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны в беседе с газетой «Известия» рассказал об игре с российскими хоккеистами, в том числе с Александром Овечкиным.
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Кемпны рассказал об игре с Овечкиным
  • Reuters

«Все россияне, которые собрались в команде, — очень опытные игроки. Они отыграли много матчей в этой лиге. Что касается конкретно Ови — просто невероятно, как он постоянно доказывает свой высокий уровень», — заявил спортсмен.

Как пояснил Кемпны, каждый сезон пробиваться в число лучших снайперов НХЛ — это удивительно. Кроме того, отметил игрок, у Овечкина огромный авторитет.

Кемпны добавил, что в целом у «Вашингтона» собрана очень хорошая команда, поскольку в ней много опытных игроков.

Ранее российский хоккеист, чемпион мира, экс-форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Алексей Яшин в беседе с «Реальным временем» сравнил Матчи всех звёзд в КХЛ и НХЛ.

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