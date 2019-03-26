РУСАДА сообщило об увеличении количества нарушений антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало отчёт о своей деятельности за 2017 и 2018 годы.

На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сообщил об увеличении количества нарушений антидопинговых правил спортсменов на 147% — с 59 в 2017-м до 146 в 2018-м.

Также было объявлено об увеличении количества отобранных проб за год на 53%. В 2017-м было собрано 6196 проб, а в 2018-м — 9502.

Ранее РУСАДА открыло дело в отношении футболистки за нарушение антидопинговых правил.