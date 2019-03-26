Маркизио назвал Санкт-Петербург комфортным местом для жизни

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Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями о жизни в Санкт-Петербурге.
Маркизио назвал Санкт-Петербург комфортным местом для жизни
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Не мог себе представить, что Санкт-Петербург окажется настолько комфортным местом для жизни. Могу сказать, что это романтичный город, но здесь возможно вести интенсивный образ существования. Если говорить о негативе, то назвал бы пробки: прежде никогда с таким не сталкивался», — заявил футболист в интервью клубному телеканалу.

Итальянец также сказал, что ему нравится русская кухня.

Ранее сообщалось, что Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020 по футболу.

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