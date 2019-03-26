Хоккеисты «Вашингтона» подарили Трампу золотую клюшку

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Во время визита в Белый дом игроки «Вашингтон Кэпиталз» преподнесли подарок президенту США Дональду Трампу.

Во время визита в Белый дом хоккеисты «Вашингтона» подарили президенту США золотую клюшку.

На сувенирном предмете экипировки нанесена дата, когда «Кэпиталз» выиграли решающую игру финальной серии Национальной хоккейной лиги и завоевали Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин назвал приём в Белом доме большой честью.

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