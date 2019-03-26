Хоккеисты «Вашингтона» подарили Трампу золотую клюшку
Во время визита в Белый дом хоккеисты «Вашингтона» подарили президенту США золотую клюшку.
Check out the gold stick which was presented to the President from the @Capitals today. Pretty cool. @NHL@WhiteHouse@HockeyHallFamepic.twitter.com/9O3DT4jdgu— Philip Pritchard (@keeperofthecup) 25 марта 2019 г.
На сувенирном предмете экипировки нанесена дата, когда «Кэпиталз» выиграли решающую игру финальной серии Национальной хоккейной лиги и завоевали Кубок Стэнли.
Ранее Овечкин назвал приём в Белом доме большой честью.