Хоккеисты «Вашингтона» подарили Трампу золотую клюшку

Во время визита в Белый дом игроки «Вашингтон Кэпиталз» преподнесли подарок президенту США Дональду Трампу.

Во время визита в Белый дом хоккеисты «Вашингтона» подарили президенту США золотую клюшку. Check out the gold stick which was presented to the President from the @Capitals today. Pretty cool. @NHL@WhiteHouse@HockeyHallFamepic.twitter.com/9O3DT4jdgu — Philip Pritchard (@keeperofthecup) 25 марта 2019 г. На сувенирном предмете экипировки нанесена дата, когда «Кэпиталз» выиграли решающую игру финальной серии Национальной хоккейной лиги и завоевали Кубок Стэнли. Ранее Овечкин назвал приём в Белом доме большой честью.