Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз», выигравшие Кубок Стэнли — 2018, посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Игроки «Вашингтона», в числе которых был российский нападающий Александр Овечкин, посетили Белый дом, где провели встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает обозреватель Стив Холланд в Twitter.

President Trump with the 2018 Stanley Cup champion Washington Capitals pic.twitter.com/vQ33tYGfoD — Steve Holland (@steveholland1) 25 марта 2019 г.

«Кэпиталз» прибыли на встречу с президентом США не в полном составе. Ранее от визита в Белый дом отказались Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ, Овечкин отдал голевую передачу.