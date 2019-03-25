Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом

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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз», выигравшие Кубок Стэнли — 2018, посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом
  • © Reuters

Игроки «Вашингтона», в числе которых был российский нападающий Александр Овечкин, посетили Белый дом, где провели встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает обозреватель Стив Холланд в Twitter.

«Кэпиталз» прибыли на встречу с президентом США не в полном составе. Ранее от визита в Белый дом отказались Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ, Овечкин отдал голевую передачу.

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