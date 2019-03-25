Де Коло установил рекорд сезона в Единой лиге ВТБ и помог ЦСКА обыграть «Автодор»

Московский ЦСКА в овертайме сумел сломить сопротивление саратовского «Автодора», а французский защитник Нандо де Коло установил рекорд сезона по количеству набранных очков в матче Единой лиги ВТБ.

Встреча в Саратове закончилась со счётом 116:110 в пользу ЦСКА.

В составе «Автодора» Трэй Голден набрал 30 очков и сделал 11 передач, Давид Кравиш также оформил дабл-дабл — 20 очков и 12 подборов.

У ЦСКА 41 очко и девять подборов на счету Нандо де Коло, который установил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по набранным очкам в одной встрече.

Ранее в ЦСКА заявили, что у клуба есть материалы, позволяющие идентифицировать угрожавшего Уиллу Клайберну.