Де Коло установил рекорд сезона в Единой лиге ВТБ и помог ЦСКА обыграть «Автодор»
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Встреча в Саратове закончилась со счётом 116:110 в пользу ЦСКА.
В составе «Автодора» Трэй Голден набрал 30 очков и сделал 11 передач, Давид Кравиш также оформил дабл-дабл — 20 очков и 12 подборов.
У ЦСКА 41 очко и девять подборов на счету Нандо де Коло, который установил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по набранным очкам в одной встрече.
Ранее в ЦСКА заявили, что у клуба есть материалы, позволяющие идентифицировать угрожавшего Уиллу Клайберну.