Дмитрий Черышев: тренерский штаб сборной России сделал правильные выводы из поражения от Бельгии

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев считает, что Станислав Черчесов сделал правильные выводы из поражения в стартовом матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 и теперь сборная России имеет все шансы квалифицироваться на континентальное первенство.

«Тренерский штаб сборной России сделал правильные выводы после выездного поражения от Бельгии (1:3) и сумел хорошо настроить футболистов на Казахстан (4:0). Результат на табло, ребята были хорошо готовы физически и психологически. Есть все предпосылки для завоевания прямой путёвки на чемпионат Европы», — заявил Черышев в интервью «Советскому спорту».

По итогам отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 прямую путёвку на континентальное первенство получают две лучшие команды из каждой группы.

Ранее бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, что встревожило его во время матча сборных России и Казахстана.