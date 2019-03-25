Дмитрий Черышев: тренерский штаб сборной России сделал правильные выводы из поражения от Бельгии
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- РИА Новости
«Тренерский штаб сборной России сделал правильные выводы после выездного поражения от Бельгии (1:3) и сумел хорошо настроить футболистов на Казахстан (4:0). Результат на табло, ребята были хорошо готовы физически и психологически. Есть все предпосылки для завоевания прямой путёвки на чемпионат Европы», — заявил Черышев в интервью «Советскому спорту».
По итогам отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 прямую путёвку на континентальное первенство получают две лучшие команды из каждой группы.
Ранее бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, что встревожило его во время матча сборных России и Казахстана.