Тренер рассказал, когда Шубенков начнёт летний легкоатлетический сезон
- Reuters
По словам специалиста, которые передаёт ТАСС, первым международным стартом Шубенкова в летнем сезоне станет этап Бриллиантовой лиги в китайском Шанхае, который пройдёт 18 мая.
Он отметил, что в нынешнем сезоне его подопечный намерен выступить на большинстве этапов Бриллиантовой лиги, где будет представлена его дисциплина.
Клевцов также рассказал, что до 22 апреля Шубенков будет тренироваться в Адлере, а после продолжит подготовку к сезону в Барнауле.
Ранее Мария Ласицкене рассказала, что в летнем сезоне будет выступать за рубежом чаще, чем в России.