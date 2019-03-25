Тренер рассказал, когда Шубенков начнёт летний легкоатлетический сезон

Тренер Сергей Клевцов сообщил, когда его подопечный Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, начнёт свой летний легкоатлетический сезон.

По словам специалиста, которые передаёт ТАСС, первым международным стартом Шубенкова в летнем сезоне станет этап Бриллиантовой лиги в китайском Шанхае, который пройдёт 18 мая.

Он отметил, что в нынешнем сезоне его подопечный намерен выступить на большинстве этапов Бриллиантовой лиги, где будет представлена его дисциплина.

Клевцов также рассказал, что до 22 апреля Шубенков будет тренироваться в Адлере, а после продолжит подготовку к сезону в Барнауле.

Ранее Мария Ласицкене рассказала, что в летнем сезоне будет выступать за рубежом чаще, чем в России.