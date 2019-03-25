КХЛ назвала лучших игроков второго раунда плей-офф

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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявила имена лучших игроков второго раунда плей-офф.
КХЛ назвала лучших игроков второго раунда плей-офф
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По результатам работы комиссии на основании статистических данных лучшими игроками полуфинальных серий Западной и Восточной конференций признаны:

— голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола, отразивший 96,97% бросков и завершивший один из пяти матчей серии с «Автомобилистом» на ноль;

— защитник омского «Авангарда» Максим Чудинов, записавший в свой актив три гола и одну результативную передачу, при этом не завершивший ни один из пяти матчей серии с «Барысом» с отрицательным показателем полезности;

— форвард санкт-петербургского СКА Никита Гусев, набравший 8 (3 + 5) очков в пяти матчах серии с «Локомотивом».

Лучшим новичком признан 18-летний защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль, не завершивший ни один из матчей серии с клубом СКА с отрицательным показателем полезности.

Ранее сообщалось, что на матчах второго раунда плей-офф КХЛ был установлен рекорд посещаемости.

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