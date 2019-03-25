Советский разведчик объяснил проигрыш Спасского в матче с Фишером

Советский гроссмейстер Борис Спасский в 1972 году проиграл американцу Бобби Фишеру матч за звание чемпиона мира по шахматам в том числе из-за психологического давления. Об этом рассказал ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников.

«Американцы организовали в отношении Спасского очень сильный психологический прессинг. Это давление началось ещё до матча, когда Фишер в нескольких интервью безапелляционно заявил о своей предстоящей победе», — сказал Санников в беседе РИА Новости.

По его словам, по ходу матча Фишер «постоянно что-то выдумывал».

«Мог вдруг перенести время начала партии. Или, скажем, потребовать убрать зрителей из первых рядов», — пояснил он.

Советский разведчик добавил, что во время матча у Спасского не было семейной поддержки.

«По нашей просьбе в какой-то момент в Рейкьявик из Москвы к Борису прилетела жена, но проигранных партий назад было не вернуть», — добавил Санников.

Поединок Спасского и Фишера проходил в 1972 году в Рейкьявике и считался «матчем столетия» между СССР и США. Он сопровождался скандалами и закончился в пользу Фишера. Санников по линии КГБ СССР тогда был откомандирован в Исландию.

Игра двух гроссмейстеров стала частью холодной войны, которая к семидесятым годам всё больше проникала в сферу спорта: советского шахматиста сопровождали сотрудники КГБ, а за семьёй американского следило ФБР.

Подробнее о легендарном матче — в материале RT.