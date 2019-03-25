Советский разведчик объяснил проигрыш Спасского в матче с Фишером
«Американцы организовали в отношении Спасского очень сильный психологический прессинг. Это давление началось ещё до матча, когда Фишер в нескольких интервью безапелляционно заявил о своей предстоящей победе», — сказал Санников в беседе РИА Новости.
По его словам, по ходу матча Фишер «постоянно что-то выдумывал».
«Мог вдруг перенести время начала партии. Или, скажем, потребовать убрать зрителей из первых рядов», — пояснил он.
Советский разведчик добавил, что во время матча у Спасского не было семейной поддержки.
«По нашей просьбе в какой-то момент в Рейкьявик из Москвы к Борису прилетела жена, но проигранных партий назад было не вернуть», — добавил Санников.
Поединок Спасского и Фишера проходил в 1972 году в Рейкьявике и считался «матчем столетия» между СССР и США. Он сопровождался скандалами и закончился в пользу Фишера. Санников по линии КГБ СССР тогда был откомандирован в Исландию.
Игра двух гроссмейстеров стала частью холодной войны, которая к семидесятым годам всё больше проникала в сферу спорта: советского шахматиста сопровождали сотрудники КГБ, а за семьёй американского следило ФБР.
Подробнее о легендарном матче — в материале RT.