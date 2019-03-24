Александр Емельяненко заявил, что его страницу в Instagram могут заблокировать

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, что его страница в социальной сети Instagram может быть заблокирована.

Об этом он сообщил на своей странице.

«Администрация Instagram предупредила меня, что может заблокировать мой аккаунт из-за ябеды, которая жалуется на меня за посты, которые я выкладываю!» — написал Емельяненко.

Он также призвал своих поклонников подписываться на его страницу в социальной сети «ВКонтакте», если Instagram всё-таки будет заблокирован.

Ранее Александр Емельяненко подал апелляцию на решение суда о лишении водительских прав.