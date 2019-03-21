Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, который был лишён водительских прав и оштрафован Кисловодским судом за отказ пройти медобследование на предмет алкогольного опьянения, принял решение обжаловать решение судебной инстанции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде, Александр Емельяненко подал апелляцию на решение суда о лишении водительских прав на полтора года и штрафе в 30 тыс. рублей.

1 марта спортсмен был задержан сотрудниками полиции за совершение ДТП под Кисловодском, после чего отказался пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения.

Ранее Харитонов заявил, что ему неинтересен бой с Александром Емельяненко.