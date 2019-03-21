Александр Емельяненко подал апелляцию на решение суда о лишении водительских прав
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде, Александр Емельяненко подал апелляцию на решение суда о лишении водительских прав на полтора года и штрафе в 30 тыс. рублей.
1 марта спортсмен был задержан сотрудниками полиции за совершение ДТП под Кисловодском, после чего отказался пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения.
Ранее Харитонов заявил, что ему неинтересен бой с Александром Емельяненко.