Харитонов заявил, что ему неинтересен бой с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов заявил, что он не заинтересован в проведении поединка с соотечественником Александром Емельяненко.

«Если мне что-то и предлагали, то через десять человек. Интересовались, сколько, когда и что, больше ничего конкретного не было. Мне со спортивной точки зрения этот бой неинтересен», — цитирует Харитонова ТАСС.

По его словам, он ждёт информацию от Bellator по поводу своего следующего поединка.

Емельяненко и Харитонов уже встречались на профессиональной арене. В 2006 году в рамках турнира Pride в Японии победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Емельяненко.

Харитонов в данный момент выступает в Bellator, однако имеет право проводить поединки под эгидой других организаций.

Ранее сообщалось, что следующий бой Александра Емельяненко состоится 10 мая.