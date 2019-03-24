Задолженность по алиментам футболиста Тарасова может составить 15,5 млн рублей

Короткая ссылка
За отказ выплатить бывшей жене алименты в размере 7,5 млн рублей футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова могут обязать заплатить неустойку.
Задолженность по алиментам футболиста Тарасова может составить 15,5 млн рублей
  • РИА Новости

«Кроме задолженности в 7,5 млн, Семейный кодекс также предусматривает взыскание неустойки. На сегодняшний день она уже составляет около 8 млн рублей. Если Тарасов и дальше будет тянуть, то сумма вырастет ещё больше», — заявил в интервью «Чемпионату» адвокат бывшей жены футболиста Дмитрий Жорин.

Дмитрий Тарасов пытался обжаловать решение о задолженности по алиментам, однако суд отклонил апелляцию.

Ранее сообщалось, что Кержаков должен первой жене более 13 млн рублей алиментов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить