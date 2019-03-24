Задолженность по алиментам футболиста Тарасова может составить 15,5 млн рублей
- РИА Новости
«Кроме задолженности в 7,5 млн, Семейный кодекс также предусматривает взыскание неустойки. На сегодняшний день она уже составляет около 8 млн рублей. Если Тарасов и дальше будет тянуть, то сумма вырастет ещё больше», — заявил в интервью «Чемпионату» адвокат бывшей жены футболиста Дмитрий Жорин.
Дмитрий Тарасов пытался обжаловать решение о задолженности по алиментам, однако суд отклонил апелляцию.
Ранее сообщалось, что Кержаков должен первой жене более 13 млн рублей алиментов.