СМИ: Бобровский получил травму и может пропустить матч с «Ванкувером»
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Как сообщает инсайдер Аарон Портцлайн в Twitter, вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский испытывает проблемы со здоровьем на протяжении последнего времени, из-за чего пропустил последние матчи своей команды. Россиянин травмировал верхнюю часть тела.
Сам голкипер заявил журналисту, что надеется выйти на лёд в матче с «Ванкувером», однако по информации обозревателя, Бобровскому необходимо будет ещё раз оценить собственное состояние.
Ранее сообщалось, что «Даллас» в матче НХЛ проиграл «Питтсбургу».