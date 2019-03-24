СМИ: Бобровский получил травму и может пропустить матч с «Ванкувером»

По информации прессы, вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский пропустил последние несколько матчей из-за травмы и может пропустить матч против «Ванкувер Кэнакс», который состоится 24 марта.

Как сообщает инсайдер Аарон Портцлайн в Twitter, вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский испытывает проблемы со здоровьем на протяжении последнего времени, из-за чего пропустил последние матчи своей команды. Россиянин травмировал верхнюю часть тела.

Сам голкипер заявил журналисту, что надеется выйти на лёд в матче с «Ванкувером», однако по информации обозревателя, Бобровскому необходимо будет ещё раз оценить собственное состояние.

Ранее сообщалось, что «Даллас» в матче НХЛ проиграл «Питтсбургу».