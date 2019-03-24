«Даллас» в матче НХЛ проиграл «Питтсбургу»
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Итоговый счёт встречи — 2:3.
В составе победителей голы на счету Джареда Макканна (дубль) и Джейка Гюнцеля.
У «Далласа» огорчить вратаря соперников сумели Тайлер Сегин и Эндрю Кольяно. Российские нападающие «Старз» Валерий Ничушкин и Александр Радулов по разу ассистировали партнёрам.
Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 27 бросков из 30.
Евгений Малкин участия в матче не принимал.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Георгиев отразил 44 броска.