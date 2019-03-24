«Даллас» в матче НХЛ проиграл «Питтсбургу»

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Хоккеисты «Даллас Старз» на своём льду проиграли «Питтсбург Пингвинз» в поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Даллас» в матче НХЛ проиграл «Питтсбургу»
  • © Reuters

Итоговый счёт встречи — 2:3.

В составе победителей голы на счету Джареда Макканна (дубль) и Джейка Гюнцеля.

У «Далласа» огорчить вратаря соперников сумели Тайлер Сегин и Эндрю Кольяно. Российские нападающие «Старз» Валерий Ничушкин и Александр Радулов по разу ассистировали партнёрам.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 27 бросков из 30.

Евгений Малкин участия в матче не принимал.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Георгиев отразил 44 броска.

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