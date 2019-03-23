Боксёр Чудинов победил техническим нокаутом китайца Нуерлана

В подмосковном Серпухове завершился поединок между экс-чемпионом мира по версии WBA Фёдором Чудиновым и китайским боксёром Вучжати Нуерланом.

В 10-раундовом рейтинговом поединке в подмосковном Серпухове россиянин Фёдор Чудинов сумел победить Вучжати Нуерлана из Китая.

Бой проходил в весовой категории до 76,2 кг. После пятого раунда угол китайского боксёра принял решение отказаться от продолжения поединка.

Чудинов одержал пятую победу подряд после потери титула в бою с Джорджем Гроувзом. Всего в активе россиянина 19 выигранных поединков при двух поражениях на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Рахимов защитил титул чемпиона мира по версии IBO.