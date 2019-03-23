Российский боксёр Рахимов защитил титул чемпиона мира по версии IBO
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В главном бою боксёрского вечера в Екатеринбурге россиянин Шавкат Рахимов техническим нокаутом в четвёртом раунде победил представителя ЮАР Рофиву Маэму.
Во время боя претендент дважды оказывался в нокдауне — в третьем и четвёртом раундах. После четвёртого раунда Маэму отказался продолжить поединок.
Для Рахимова это третья защита титула. Всего на счету 24-летнего боксёра 14 побед (11 нокаутом) при отсутствии поражений на профессиональном ринге.
Ранее сообщалось, что украинский боксёр Усик провёл совместную тренировку с Кличко.