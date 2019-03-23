Российский боксёр Рахимов защитил титул чемпиона мира по версии IBO

Шавкат Рахимов провёл успешную защиту титула чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 58,9 кг, победив южноафриканца Рофиву Маэму.

В главном бою боксёрского вечера в Екатеринбурге россиянин Шавкат Рахимов техническим нокаутом в четвёртом раунде победил представителя ЮАР Рофиву Маэму.

Во время боя претендент дважды оказывался в нокдауне — в третьем и четвёртом раундах. После четвёртого раунда Маэму отказался продолжить поединок.

Для Рахимова это третья защита титула. Всего на счету 24-летнего боксёра 14 побед (11 нокаутом) при отсутствии поражений на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что украинский боксёр Усик провёл совместную тренировку с Кличко.