Российский боксёр Рахимов защитил титул чемпиона мира по версии IBO

Короткая ссылка
Шавкат Рахимов провёл успешную защиту титула чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 58,9 кг, победив южноафриканца Рофиву Маэму.
Российский боксёр Рахимов защитил титул чемпиона мира по версии IBO
  • globallookpress.com
  • © Alan Stanford/imago sportfotodienst

В главном бою боксёрского вечера в Екатеринбурге россиянин Шавкат Рахимов техническим нокаутом в четвёртом раунде победил представителя ЮАР Рофиву Маэму.

Во время боя претендент дважды оказывался в нокдауне — в третьем и четвёртом раундах. После четвёртого раунда Маэму отказался продолжить поединок.

Для Рахимова это третья защита титула. Всего на счету 24-летнего боксёра 14 побед (11 нокаутом) при отсутствии поражений на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что украинский боксёр Усик провёл совместную тренировку с Кличко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить