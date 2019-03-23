Симон Фуркад объявил о завершении карьеры

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Французский биатлонист Симон Фуркад, побеждавший на чемпионате мира — 2009 в смешанной командной эстафете, принял решение завершить профессиональную карьеру.
Симон Фуркад объявил о завершении карьеры
  • globallookpress.com
  • © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com

Симон Фуркад принял решение завершить профессиональную карьеру после выступления на этапе Кубка мира в Хольменколлене, сообщает ski-nordique.net.

Помимо победы на чемпионате мира — 2009 в составе сборной Франции Симон Фуркад также завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок по итогам сезона-2011/12.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте гонок преследования.

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