Симон Фуркад объявил о завершении карьеры

Французский биатлонист Симон Фуркад, побеждавший на чемпионате мира — 2009 в смешанной командной эстафете, принял решение завершить профессиональную карьеру.

Симон Фуркад принял решение завершить профессиональную карьеру после выступления на этапе Кубка мира в Хольменколлене, сообщает ski-nordique.net.

Помимо победы на чемпионате мира — 2009 в составе сборной Франции Симон Фуркад также завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок по итогам сезона-2011/12.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте гонок преследования.