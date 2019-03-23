«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.

Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:3 в пользу гостей.

Голы на счету Флориана Кляна, Уроша Матича и Эвандро.

«Зенит» возглавляет таблицу Российской премьер-лиги, имея 41 очко после 20 матчей.

Из-за паузы в календаре, связанной с проведением матчей национальных сборных, свой следующий поединок подопечные Сергея Семака проведут 31 марта. В рамках 21-го тура РПЛ «Зенит» на своём поле сыграет с «Оренбургом».

Ранее сообщалось, что Кузяев не поможет сборной России в матче с Казахстаном.