Кузяев не поможет сборной России в матче с Казахстаном

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Далер Кузяев не сумеет помочь сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном из-за травмы, полученной в поединке с Бельгией.
Кузяев не поможет сборной России в матче с Казахстаном
  • © Marius Becker/dpa
  • globallookpress.com

«По результатам медицинского осмотра Кузяева, проведённого утром врачами сборной России, принято решение отпустить игрока в расположение клуба, где будет выполнено дообследование и определена тактика лечения. В ближайшее время Далер вылетит в Санкт-Петербург из Брюсселя», — сообщает официальный аккаунт сборной России в Twitter.

Далер Кузяев покинул поле из-за травмы на 24-й минуте квалификационного матча чемпионата Европы между Россией и Бельгией.

Ранее сборная Бельгии поблагодарила российских футболистов за чистую раздевалку после отборочного матча ЧЕ.

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