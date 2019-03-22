Кузяев не поможет сборной России в матче с Казахстаном

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Далер Кузяев не сумеет помочь сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном из-за травмы, полученной в поединке с Бельгией.

«По результатам медицинского осмотра Кузяева, проведённого утром врачами сборной России, принято решение отпустить игрока в расположение клуба, где будет выполнено дообследование и определена тактика лечения. В ближайшее время Далер вылетит в Санкт-Петербург из Брюсселя», — сообщает официальный аккаунт сборной России в Twitter.

Далер Кузяев покинул поле из-за травмы на 24-й минуте квалификационного матча чемпионата Европы между Россией и Бельгией.

Ранее сборная Бельгии поблагодарила российских футболистов за чистую раздевалку после отборочного матча ЧЕ.