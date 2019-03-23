Тарасова призналась, что хочет возобновить тренерскую деятельность

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что мечтает возобновить профессиональную деятельность и хотела бы иметь свою школу.
Тарасова призналась, что хочет возобновить тренерскую деятельность
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Я работала по 14 часов в сутки по всей стране и растила чемпионов. Как выяснилось, никакая это не заслуга. Я не имею того счастья, о котором только и мечтаю: работать тренером на катке. У меня за спиной 52-летний опыт, но сколько я ни просила: дайте каток, дайте школу, что угодно, я могла бы передавать знания другим, пока я жива, — нет, никому не нужно», — цитирует Тарасову «Газета.Ru».

Также известный тренер заявила, что главным делом её жизни стало открытие памятника отцу, хоккейному наставнику Анатолию Тарасову.

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