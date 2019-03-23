Чен побил два мировых рекорда в мужском одиночном катании на ЧМ в Японии

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Американский фигурист Натан Чен установил два мировых рекорда на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Чен побил два мировых рекорда в мужском одиночном катании на ЧМ в Японии
  • Reuters

Американец стал рекордсменом в произвольной программе, набрав 216,02 балла, а также получил наилучший результат по итогам двух программ — 323,42 балла.

Предыдущие достижения принадлежали японцу Юдзуру Ханю, который установил рекорды на тех же соревнованиях прямо перед представителем США. Ханю получил 206,10 балла за произвольную программу и набрал 300,97 балла в сумме.

Ранее сообщалось, что Чен стал чемпионом мира по фигурному катанию.

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