Чен побил два мировых рекорда в мужском одиночном катании на ЧМ в Японии

Американский фигурист Натан Чен установил два мировых рекорда на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Американец стал рекордсменом в произвольной программе, набрав 216,02 балла, а также получил наилучший результат по итогам двух программ — 323,42 балла.

Предыдущие достижения принадлежали японцу Юдзуру Ханю, который установил рекорды на тех же соревнованиях прямо перед представителем США. Ханю получил 206,10 балла за произвольную программу и набрал 300,97 балла в сумме.

Ранее сообщалось, что Чен стал чемпионом мира по фигурному катанию.