Авербух считает, что россияне в будущем готовы бороться за золото ЧМ в танцах на льду

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал серебро Никиты Кацалапова и Виктории Синициной, а также четвёртое место Ивана Букина и Александры Степановой на чемпионате мира в японской Сайтаме.

«Очень рад за наши танцы, эта медаль абсолютно заслуженная, абсолютно по делу. Хотелось, чтобы обе российские пары были на пьедестале, но оба наши дуэта сегодня сделали всё, что смогли, отрыв совсем минимальный», — приводит слова эксперта ТАСС.

При этом он отметил, что обе российские пары соответствуют друг другу по уровню катания. Он также поблагодарил Александра Жулина за работу с Кацалаповым и Синициной.

«Огромное уважение за тот результат, который они показали. Есть ещё три года, когда нужно не подпускать соперников и начинать атаковать французов. Думаю, что у наших ребят есть свои аргументы, чтобы уже претендовать на золото», — добавил Авербух.

Ранее Кацалапов после завоевания серебряной медали на чемпионате мира заявил, что их дуэт с Синициной намерен в дальнейшем бороться за золото.