Аргентина потерпела поражение от Венесуэлы в первом матче после возвращения Месси
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Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:3.
В составе Венесуэлы отличились Хосе Саломон Рондон, Джон Мурильо, пенальти реализовал Хосеф Мартинес. У аргентинцев единственный мяч забил Лаутаро Мартинес.
В этом матче в национальную команды Аргентины вернулся Лионель Месси, который не выступал за сборную после чемпионата мира 2018 года.
Ранее Месси поучаствовал в презентации новой формы сборной Аргентины по футболу.