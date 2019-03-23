Аргентина потерпела поражение от Венесуэлы в первом матче после возвращения Месси

Сборная Аргентины по футболу проиграла в контрольном матче команде Венесуэлы.

Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:3.

В составе Венесуэлы отличились Хосе Саломон Рондон, Джон Мурильо, пенальти реализовал Хосеф Мартинес. У аргентинцев единственный мяч забил Лаутаро Мартинес.

В этом матче в национальную команды Аргентины вернулся Лионель Месси, который не выступал за сборную после чемпионата мира 2018 года.

Ранее Месси поучаствовал в презентации новой формы сборной Аргентины по футболу.