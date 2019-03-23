«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе «Миннесоты» отличились Джордан Гринвей и Люк Канин. У хозяев единственную шайбу забросил Бретт Коннолли.
Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин окончил игру с коэффициентом полезности «-2», проведя на льду 22 минуты 42 секунды. За это время он нанёс один бросок в створ ворот и совершил два силовых приёма.
Ранее сообщалось, что встреча хоккеистов «Вашингтона» и Трампа пройдёт в закрытом режиме.