«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе «Миннесоты» отличились Джордан Гринвей и Люк Канин. У хозяев единственную шайбу забросил Бретт Коннолли.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин окончил игру с коэффициентом полезности «-2», проведя на льду 22 минуты 42 секунды. За это время он нанёс один бросок в створ ворот и совершил два силовых приёма.

Ранее сообщалось, что встреча хоккеистов «Вашингтона» и Трампа пройдёт в закрытом режиме.