Большунов занял четвёртое место в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Квебеке
- Reuters
Российский лыжник преодолел дистанцию за 3 минуты 29,31 секунды.
Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии — Синдре Бьёрнестад Скар.
Россиянин Андрей Мельниченко завершил борьбу в полуфинале, а Денис Спицов и Андрей Ларьков — в четвертьфиналах.
Ранее Елена Вяльбе заявила, что считает шансы Клебо и Большунова на победу в КМ равными.