Большунов занял четвёртое место в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Квебеке

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Россиянин Александр Большунов занял четвёртое место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке.
Большунов занял четвёртое место в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Квебеке
  • Reuters

Российский лыжник преодолел дистанцию за 3 минуты 29,31 секунды.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии — Синдре Бьёрнестад Скар.

Россиянин Андрей Мельниченко завершил борьбу в полуфинале, а Денис Спицов и Андрей Ларьков — в четвертьфиналах.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что считает шансы Клебо и Большунова на победу в КМ равными.

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