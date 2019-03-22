Большунов занял четвёртое место в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Квебеке

Россиянин Александр Большунов занял четвёртое место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке.

Российский лыжник преодолел дистанцию за 3 минуты 29,31 секунды.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии — Синдре Бьёрнестад Скар.

Россиянин Андрей Мельниченко завершил борьбу в полуфинале, а Денис Спицов и Андрей Ларьков — в четвертьфиналах.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что считает шансы Клебо и Большунова на победу в КМ равными.