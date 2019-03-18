Вяльбе считает шансы Клебо и Большунова на победу в КМ равными
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«На сегодняшний день шансы Йоханнеса и Александра равны. Сохраняется хорошая интрига, которая будет держать всех нас в интересном напряжении до последнего дня соревнований», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в канадском Квебеке с 22 по 24 марта.
Ранее сообщалось, что Устюгов испытывает проблемы со здоровьем и может пропустить ЧР по лыжным гонкам.