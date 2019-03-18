Вяльбе считает шансы Клебо и Большунова на победу в КМ равными

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась своим мнением относительно борьбы Йоханнеса Клебо и Александра Большунова за победу в общем зачёте Кубка мира перед заключительным этапом в Канаде.
Вяльбе считает шансы Клебо и Большунова на победу в КМ равными
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

«На сегодняшний день шансы Йоханнеса и Александра равны. Сохраняется хорошая интрига, которая будет держать всех нас в интересном напряжении до последнего дня соревнований», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в канадском Квебеке с 22 по 24 марта.

Ранее сообщалось, что Устюгов испытывает проблемы со здоровьем и может пропустить ЧР по лыжным гонкам.

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