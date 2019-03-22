Российские кёрлингистки обыграли команду Латвии на ЧМ в Силькеборге
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- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 9:4 в пользу российской команды, за которую выступили Алина Ковалёва, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.
После 12 игр россиянки, гарантировавшие себе выход в плей-офф, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата мира.
Соперники сборной России по раунду плей-офф определятся позднее, когда будут сыграны оставшиеся матчи кругового турнира.
Ранее сообщалось, что Красноярск примет чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2020 года.