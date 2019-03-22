Медведева заявила, что не планирует отдыхать после ЧМ

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что не планирует отдыхать после чемпионата мира 2019 года.
Медведева заявила, что не планирует отдыхать после ЧМ
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Запланированного отпуска у меня в межсезонье нет, у меня очень много работы, очень много шоу — в Японии, Канаде, Корее. Насчёт отдыха я совсем не уверена, нужно время, чтобы восстановиться. Может быть, между турами. Но шоу — не соревнования, морально я буду восстанавливаться», — приводит слова Медведевой РИА Новости.

По итогам выступлений на мировом первенстве 2019 года 19-летняя фигуристка, являющаяся двукратной чемпионкой мира, завоевала бронзу, набрав по сумме короткой и произвольной программ 223,80 балла.

Ранее Медведева рассказала подробности о своей травме, полученной во время чемпионата мира.

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