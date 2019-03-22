Загитова заявила, что победа на ЧМ была её основной целью в нынешнем сезоне

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Россиянка Алина Загитова прокомментировала свою победу в женском одиночном катании на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме.
Загитова заявила, что победа на ЧМ была её основной целью в нынешнем сезоне
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Я быстро забываю как победы, так и поражения, я смотрю только вперёд. У меня была цель, и я шла к ней весь сезон», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Она отметила, что намерена и впредь бороться за наивысшие результаты.

«Я не люблю загадывать на будущее, не знаю, что будет через минуту, что будет завтра. Я предпочитаю жить сегодняшним днём. Но я знаю совершенно точно одно — я буду бороться», — добавила 16-летняя спортсменка.

Загитова впервые в карьере завоевала золото чемпионата мира, набрав по итогам проката короткой и произвольной программ на мировом первенстве 2019 года в Сайтаме 237,50 балла.

Ранее Этери Тутберидзе прокомментировала победу своей подопечной на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

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