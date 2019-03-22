Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и ОИ за последние 20 лет

Короткая ссылка
Российская фигуристка Алина Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и Олимпийских игр за последние 20 лет.
Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и ОИ за последние 20 лет
  • © www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана 2018 года Загитова завоевала золото мирового первенства в японской Сайтаме в возрасте 16 лет. До неё самой юной победительницей чемпионата мира и Игр была американка Тара Липински, завоевавшая золото ЧМ-1997 и ОИ-1998 в возрасте 15 лет.

Загитова также стала первой россиянкой, выигравшей все титулы в женском фигурном катании — Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы и финал серии Гран-при.

Ранее сообщалось, что Загитова и Евгения Медведева обнялись на церемонии награждения призёров ЧМ в Сайтаме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить