Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и ОИ за последние 20 лет
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Олимпийская чемпионка Пхёнчхана 2018 года Загитова завоевала золото мирового первенства в японской Сайтаме в возрасте 16 лет. До неё самой юной победительницей чемпионата мира и Игр была американка Тара Липински, завоевавшая золото ЧМ-1997 и ОИ-1998 в возрасте 15 лет.
Загитова также стала первой россиянкой, выигравшей все титулы в женском фигурном катании — Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы и финал серии Гран-при.
Ранее сообщалось, что Загитова и Евгения Медведева обнялись на церемонии награждения призёров ЧМ в Сайтаме.