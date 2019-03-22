Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и ОИ за последние 20 лет

Российская фигуристка Алина Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и Олимпийских игр за последние 20 лет.

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана 2018 года Загитова завоевала золото мирового первенства в японской Сайтаме в возрасте 16 лет. До неё самой юной победительницей чемпионата мира и Игр была американка Тара Липински, завоевавшая золото ЧМ-1997 и ОИ-1998 в возрасте 15 лет.

Загитова также стала первой россиянкой, выигравшей все титулы в женском фигурном катании — Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы и финал серии Гран-при.

Ранее сообщалось, что Загитова и Евгения Медведева обнялись на церемонии награждения призёров ЧМ в Сайтаме.