Орсер сравнил нынешний сезон Медведевой с американскими горками

Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, высказал мнение о выступлении его подопечной в нынешнем сезоне.

«В эмоциональном плане сезон был похож на американские горки… Но я всегда полагаю, что для изменений, которые были необходимы Евгении, нужно 18 месяцев. Тогда будет видна большая разница. Пока у нас было только 10 месяцев, поэтому лучшее ещё впереди», — приводит слова Орсера телеканал «360».

Он также отметил важность поддержки болельщиков.

«Поддержка была очень важна и очень чувствовалась. Спасибо за это!» — добавил канадский специалист.

Медведева начала сотрудничество с Орсером по окончании сезона-2017/18.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева обнялись на церемонии награждения призёров ЧМ в Сайтаме.