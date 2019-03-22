Орсер сравнил нынешний сезон Медведевой с американскими горками
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«В эмоциональном плане сезон был похож на американские горки… Но я всегда полагаю, что для изменений, которые были необходимы Евгении, нужно 18 месяцев. Тогда будет видна большая разница. Пока у нас было только 10 месяцев, поэтому лучшее ещё впереди», — приводит слова Орсера телеканал «360».
Он также отметил важность поддержки болельщиков.
«Поддержка была очень важна и очень чувствовалась. Спасибо за это!» — добавил канадский специалист.
Медведева начала сотрудничество с Орсером по окончании сезона-2017/18.
Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева обнялись на церемонии награждения призёров ЧМ в Сайтаме.