Турсынбаева стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на взрослом международном соревновании

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Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева исполнила четверной сальхов в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме.
Турсынбаева стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на взрослом международном соревновании
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

Она стала первой взрослой спортсменкой, которой удалось это совершить на международном соревновании.

Турсынбаева занимала второе место после короткой программы с 75,96 балла.

Ранее Евгения Медведева обеспечила себе медаль ЧМ в Японии.

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