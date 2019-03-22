Турсынбаева стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на взрослом международном соревновании

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева исполнила четверной сальхов в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме.

© Kenjiro Matsuo/AFLO

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Она стала первой взрослой спортсменкой, которой удалось это совершить на международном соревновании. Турсынбаева занимала второе место после короткой программы с 75,96 балла. Ранее Евгения Медведева обеспечила себе медаль ЧМ в Японии.