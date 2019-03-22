Яшин считает, что СКА и ЦСКА имеют равные шансы на выход в финал Кубка Гагарина

Бывший хоккеист московского ЦСКА и санкт-петербургского СКА Алексей Яшин считает равными шансы армейских команд на победу в Западной конференции и призывает не обращать внимание на результаты встреч этих команд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Я придерживаюсь мнения, что регулярный чемпионат и плей-офф — два разных соревнования. Сложно сказать, кто будет фаворитом серии, ведь встречаются команды, занявшие два первых места в Западной конференции, победители своих дивизионов. Думаю, шансы здесь равны», — сказал Яшин РИА Новости.

В рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты ЦСКА выиграли все четыре встречи у клуба из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Дацюк получил повреждение в пятом матче серии СКА — «Локомотив».