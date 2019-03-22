Баринов вызван в сборную России на матч квалификации ЧЕ-2020 с Казахстаном
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- РИА Новости
Как сообщает официальный аккаунт сборной России по футболу в Twitter, на матч против сборной Казахстана вызван игрок московского «Локомотива» Дмитрий Баринов.
Станислав Черчесов объяснил это решение кадровыми проблемами национальной команды. В матче со сборной Бельгии травмировался Далер Кузяев, а Александр Головин получил дисквалификацию за красную карточку в концовке той же встречи.
Ранее сообщалось, что РФС планирует сыграть с Шотландией в Москве и с Бельгией — в Санкт-Петербурге.