Баринов вызван в сборную России на матч квалификации ЧЕ-2020 с Казахстаном

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов получил вызов от Станислава Черчесова и присоединится к сборной России по футболу в Астане, где состоится матч квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020 против Казахстана.

Как сообщает официальный аккаунт сборной России по футболу в Twitter, на матч против сборной Казахстана вызван игрок московского «Локомотива» Дмитрий Баринов.

Станислав Черчесов объяснил это решение кадровыми проблемами национальной команды. В матче со сборной Бельгии травмировался Далер Кузяев, а Александр Головин получил дисквалификацию за красную карточку в концовке той же встречи.

Ранее сообщалось, что РФС планирует сыграть с Шотландией в Москве и с Бельгией — в Санкт-Петербурге.