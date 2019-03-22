СМИ: Экс-футболист сборной Англии вышел из тюрьмы и планирует возобновить карьеру

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Адам Джонсон, осуждённый в 2016 году за интимную связь с несовершеннолетней девушкой, вышел на свободу и хотел бы возобновить карьеру игрока.
СМИ: Экс-футболист сборной Англии вышел из тюрьмы и планирует возобновить карьеру
  • ©Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Бывший полузащитник ряда клубов Английской премьер-лиги и национальной команды по футболу Адам Джонсон досрочно вышел на свободу после того, как в 2016 году был осуждён на шесть лет лишения свободы за интимную связь с несовершеннолетней девушкой, сообщает The Sun.

Игрок хотел был возобновить карьеру, однако сообщается, что подписание контракта с английским клубом маловероятно. Также у 31-летнего футболиста могут возникнуть проблемы с трудоустройством в ряде других стран, так как ему будет трудно получить визу.

Ранее сообщалось, что клуб Бэкхема получил возможность выступить в MLS в следующем сезоне.

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