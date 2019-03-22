Степанова: тренеры сказали, что мы сделали всё, над чем работали

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Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, довольна выступлением в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Степанова: тренеры сказали, что мы сделали всё, над чем работали
  • Reuters

«Здесь очень уютный дворец, публика принимает очень хорошо. Что касается ритм-танца, то тренеры остались довольны прокатом. Они очень за нас переживают, но сказали, что мы сделали всё то, над чем работали», — сказала спортсменка после выступления.

Пара Александры Степановой и Ивана Букина занимает третье место после короткого танца в рамках чемпионата мира по фигурному катанию.

Ранее Кацалапов назвал ритм-танец на ЧМ в Сайтаме лучшим прокатом сезона.

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